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    24 Mart 2018, Cumartesi

    MİLLİ TAKIM

    Söyüncü: Galip gelmek güzel

    Söyüncü: Galip gelmek güzel
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Milli futbolcu , yeni bir takım olduklarını ve hazırlık maçı da olsa galip gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

    Karşılaşma sonrası karma alandan çıkan SC Freiburg'lu milli oyuncu , Türkiye'nin galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, "İyi oynayarak galip gedik. Taraftarımızı, ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu bize. Ama çalışmaya devam. Yeni bir kadro kurmaya çalışıyor hocamız. Çok fazla tecrübemiz yok, hepimizi takımlarımızda oynuyoruz ama burası çok farklı bir yer uluslararası. Çalışmaya devam edeceğiz. Hazırlık maçı da olsa galip gelmek önemlidir. Uluslararası maçlarda galip gelmek önemli. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Karşılaşmalardan birkaç gün önce toplandıklarını ve hocanın kendilerini ile fazla konuşma şansı olmadığını dile getiren Söyüncü, "Daha fazla toplantılarla konuşuyoruz. Çoğunluğumuz birbirimizi tanıyoruz zaten. Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz, hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik ortaya çıkıyor, buda sahaya yansıyor. İyi sonuç alıyoruz. Şuan her şey çok güzel" ifadelerine yer verdi.

    TOPAL'DAN TEPKİ

    Karşılaşma esnasında özel bir televizyon kanalında 'nun 'ı oynatmasını eleştirdiği iddia edilen eski milli futbolcu ile ilgili sorulan soru üzerine Topal, "Hiç gelmeyeyim yanlış bir şey söylerim. Moralim bozuldu. Yanlış bir şey söylerim" dedi.

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