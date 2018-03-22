Yıldırım Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek

“Yeni bir başlangıç için 2018’in ilk milli maçına çıkacağız. Ay-yıldızlı takımımızda da milli ruh, Antalya’da yeniden yükselecektir. Halkımızdan gerekli desteği vermesini diliyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak özel maç öncesi karşılaşma kitapçığına açıklamalar yaptı. Bu müsabakanın yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Demirören, şu sözleri sarfetti:

"2018'in ilk milli maçında bir kez daha güzide kentimiz Antalya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Merhum Muhammed Ali, 'Dostluk okulda öğrenilen bir şey değildir. Ama eğer dostluğun anlamını bilmiyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir' der. Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun destekleriyle milli futbolcularımızın gerçek dostu olduklarını ispat ettiler."

"Milli futbolcularımızın da Antalyalı futbolseverlerin samimi desteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. Ay-yıldızlı takımımızda da milli ruh, Antalya'da yeniden yükselecektir. Milli Takımımızın önce UEFA Uluslar Ligi'nde ardından EURO 2020'de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Tüm halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum."