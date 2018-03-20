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    20 Mart 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Emre Mor'dan kötü haber

    Emre Mordan kötü haber
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu , hastalığı nedeniyle 'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

    A Milli Takım toplandı

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