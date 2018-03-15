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    16 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    FIFA dünya sıralaması açıklandı

    FIFA dünya sıralaması açıklandı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    FIFA dünya klasmanında Türkiye, 38. sıradaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü

    Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puana sahip ay-yıldızlılar, önceki ay olduğu 38. sırada yer aldı.

    FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sırada kalmaya devam etti.

    Andorra, 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Nisan'da açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    SıraTakımPuanDeğişim
    1Almanya1609-
    2Brezilya1489-
    3Portekiz1360-
    4Arjantin1359-
    5Belçika1337-
    6Polonya1228+1
    İspanya1228-
    8İsviçre1197-
    9Fransa1185-
    10Şili1161-

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