Başakşehir'de Volkan Babacan 5 maçta 15 gol yedi
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'de, Mert Günok'un yokluğunda kaleye geçen Volkan Babacan, 5 maçta tam 15 gol yedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Son 2 karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da Mert Günok'un sakatlığından dolayı kadro yer almaması nedeniyle kaleye geçen Volkan Babacan, yine rakibin gollerine engel olamadı.
32 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonunda 5 maçta forma giyerken, ağlarında tam 15 gol gördü. İçinde bulunduğumuz sezonda ilk kez ligin 9. haftasındaki Beşiktaş maçında görev alan Babacan, takımının 3-2 yenilmesine engel olamadı. Sonraki hafta ise Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'in 3-0 önde götürdüğü müsabakanın son dakikalarında deneyimli file bekçisi 3 gol yemiş ve turuncu-lacivertliler 1 puana razı olmuştu.
Volkan Babacan, 14. haftada Kadıköy'de 4-1 kaybedilen ve geride kalan haftada M.Başakşehir'in evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldığı mücadelede de kaledeydi.
Ayrıca turuncu-lacivertli ekip, milli oyuncunun oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Başakşehir, Volkan'ın görev aldığı maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları