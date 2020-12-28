28 Aralık 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Martin Skrtel ameliyat edildi!

Başakşehir'den Skrtel açıklaması!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında oynanan Başakşehir-Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'in aşil tendonundan ameliyat edildiği açıklandı.

'in 15. haftasında , sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu , mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini 'a bırakmıştı.

Yıldız futbolcunun daha sonra aşil tendonunun koptuğu açıklanmıştı.

AMELİYAT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Başakşehir aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

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