Martin Skrtel ameliyat edildi!
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Başakşehir-Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Martin Skrtel'in aşil tendonundan ameliyat edildiği açıklandı.
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Topal'a bırakmıştı.
Yıldız futbolcunun daha sonra aşil tendonunun koptuğu açıklanmıştı.
AMELİYAT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI
Başakşehir aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.
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