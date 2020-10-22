Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Leipzig'e ile karşılaştı. Başakşehir, RB Leipzig deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle eli boş döndü. Alman basını Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı. İşte o yazılar...