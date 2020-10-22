22 Ekim 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

ekiplerinden Medipol , 6. haftada Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol , 23 Ekim Cuma günü 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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