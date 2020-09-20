20 Eylül 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Ben çarpma olarak değerlendirdim

Buruk'tan penaltı sözleri! Benim gördüğüm...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. hafta karşılaşmasında , 'a karşı 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonuna değinen Buruk, "Ben çarpma olarak değerlendirdim" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, 'ı tebrik ederek, "İlk devre istediklerimizi yerine getiremedik. Rakibimizin çok fazla pozisyonu yoktu ama biz de üretken değildik. 1-0 geri düştükten sonra pozisyon bulamadık. İkinci yarıda 45 ile 76. dakikalar arasında topa sahip olan, rakibi kendi ceza sahasına kadar yaslayan ama yine net pozisyonlar bulamayan bir takımdık. Daha çok pozisyona giren bir takım olmalıyız. Bu kadar önde oynayıp, topu bu kadar kısa sürede kazanıp, rakibinizi kendi sahasına yasladıktan sonra daha etkili hücum yapabilirdik. Maçın son bölümünde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." diye konuştu.

Seyir açısından ilk 2 haftanın en güzel maçı olduğunu aktaran Buruk, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. İnşallah önümüzdeki hafta maçımıza daha iyi hazırlanacağız. Şu anda geçen seneki durumdayız. Geçen sene de ilk 2 maçı kaybetmiştik ama pes etmek yok. En kısa zamanda yeni oyuncularımızın katkılarıyla daha iyi bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Ben çarpma olarak değerlendirdim

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, maçta aleyhlerine verilen penaltıyla ilgili, "Net bir şekilde 'nın eline top çarpıyor. Ben çarpma olarak değerlendirdim. Oyuncunun yapacağı bir şey yok. Kafaya çıkıyor, elleri aşağıda ama açık durumda. Burada hakem değerlendirmesine saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

'de geçen sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Geçen senenin şampiyonuyuz. Daha güçlü ve kararlı bir şekilde lige dönmemiz lazım. Şampiyon takıma yakışır bir oyunu iki haftadır sergileyemiyoruz. Kapanan takımlara karşı daha üretken olamalıyız. İyi savunma yapan takımlara karşı başarılı olamadık." diyerek sözlerini tamamladı.

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