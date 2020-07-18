Başakşehir Kayserispor maçına hazır

Medipol Başakşehir 33. hafta karşılaşmasında yarın sahasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.





Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Turuncu lacivertliler, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Başakşehir, yarın saat 21.00'de başlayacak mücadele için tesislerde kampa girdi.

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