18 Temmuz 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Kayserispor maçına hazır

Başakşehir Kayserispor maçına hazır
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

33. hafta karşılaşmasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 33'üncü haftasında yarın evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Turuncu lacivertliler, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Başakşehir, yarın saat 21.00'de başlayacak mücadele için tesislerde kampa girdi.

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