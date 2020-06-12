12 Haziran 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir yeni tip corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Başakşehir test sonuçlarını açıkladı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

ekiplerinden , futbolcuklar, teknik heyet, idari ekip ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

'in başlamasına saatler kala kulüpler de oyuncu, teknik ekip ve personellere düzenli olarak Covid-19 testi yapıyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi , son yapılan corona virüsü test sonucunu duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamaya göre A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.

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