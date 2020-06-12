Medipol Başakşehir yeni tip corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcuklar, teknik heyet, idari ekip ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in başlamasına saatler kala kulüpler de oyuncu, teknik ekip ve personellere düzenli olarak Covid-19 testi yapıyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, son yapılan corona virüsü test sonucunu duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamaya göre A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.
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