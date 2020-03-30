30 Mart 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu iyi!

Resmi açıklama geldi! Gümüşdağ’ın son durumu...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

Medipol Kulübü Başkanı ’ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor. 24 Mart’ta hastanedeki tedavisine başlanan Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 gün önce sağlık durumunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptıran Gümüşdağ'ın test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tedavisi sürüyor. Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

MOSSORO'DAN GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

'de forması giyen Marcio ve oğlu Nicolas, başkan 'a video yoluyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Tecrübeli oyuncu videoda, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" mesajı verirken, oğlu Nicalos ise, "Başkan, babam ve ben burada senin için dua ediyoruz inşallah en hızlı zamanda dönersin" dedi.

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