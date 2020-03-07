Göztepe 0-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. 10 kişi kalan Başakşehir sahadan 3-0 galip ayrılarak haftayı lider tamamladı. Demba Ba 1 gol, 1 asist ile maça damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Başakşehir 3-0 kazandı.

Başakşehir'de golleri 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Crivelli ve 90+3'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Öte yandan Demba Ba ikinci golün asistini yaptı. Başakşehir'de Epureanu 83. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ev sahibi geçen haftaki ilk 11'inde 2, Medipol Başakşehir ise 1 değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta 1-0 yenildikleri Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de 2 farklı isme şans verdi. Sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Berkan Emir'in yerine Celso Borges ile Leo Schwechlen mücadele etti.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Stefano Napoleoni ile kiralık olarak Göztepe'de forma giyen Soner Aydoğdu ilk 11'de yer alırken, eski Medipol Başakşehirli Marcio Mossoro yedek soyundu.

Ligde 25. haftaya maç fazlasıyla lider giren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında geçen hafta 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Eljero Elia'nın yerine oynayan Demba Ba, daha önce forma giydiği Göztepe'ye karşı mücadele etti.

Terörle mücadele eden emniyet güçlerinin unutulmadığı karşılaşmada tribüne "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, maçtan önce müsabakanın güvenlik amiri İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seda Okur'a çiçek verdi. Göztepeli kadın taraftarlar da tribünde "Dişiyiz, dişliyiz, Göztepeliyiz" yazılı pankart açtı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da müsabakayı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni şutunu çekti, top üstten auta çıktı.



17'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.



27'nci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı topa Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.



33'üncü dakikada İrfan'ın ara pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Demba Ba'nın yerden şutundan sonuç gelmedi.



40'ıncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın ortaladığı topa Demba Ba voleyi vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



53'üncü dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in pasında Visca sert vurdu, kaleci Beto topu güçlükle çeldi.



57'nci dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kontratağa kalkan Başakşehir'de Demba Ba'nın pasıyla buluşan Crivelli bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2.



74'üncü dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Aleksic ortaladı, Leo'nun üzerinden kafayı vuran Demba Ba pozisyondan sonuç alamadı.



83'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında gole giden Jerome'u düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+3'üncü dakikada kaleci Beto ile karşı karşıya kalan İrfan sonucu belirledi: 3-0.

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