03 Şubat 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.02.2020

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

, 4 Şubat'ta yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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