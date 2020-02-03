03 Şubat 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Miguel Vieira'yı kiraladı

Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

ekiplerinden resmi sosyal medya hesabından, defans oyuncusu 'yı 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladığını açıkladı.

İstanbul ekibi, sezon sonuna kadar stoper oyuncusu 'yı 'ya kiraladı. Resmi sosyal medya hesabından bilgilendiren Başakşehir Kulübü şu açıklamalara yer verdi:

"Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

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