Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geriye kalan haftaları en az kayıpla atlatarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi hem bizim hem rakibin eksikleri vardı. Maça başlangıcımız iyiydi. Özellikle Fenerbahçe dışındaki son 3 lig maçına başladığımız gibi golle başladık. 2. gol fırsatını bulduk ama belli dakikadan sonra geriye gittik. Beraberlik gelince istemediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında farklı başladık, golü bulduk, şanslar yakaladık. Yine belli dönemlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyun olarak çok mutlu değilim. Tabii ki 3 puanı kazanmak önemli ama kendi oyunumuzu yakalamamız gerekiyor. İyi bir takımız, daha dinamik, daha sert olmamız gerekiyor. En kısa zamanda hataların farkına varıp daha iyi yerlere geleceğiz. Zorlu bir döneme gireceğiz, bugünkü konsantrasyonla birlikte bundan sonraki haftalarda maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.



"Duran toptan gol atacağımızı düşündük"

Duran toplarda rakibin kendilerine üstünlük kurmasının sorulması üzerine ise Buruk, "Rakipte eşleştiğimizde duran toplarda bizden kısa olduğunu gördük. Duran toptan gole ulaşacağımızı düşünüyorduk. Hem duran toptan gol yedik hem de duran topları vurdurduk. Daha önce bir Trabzonspor maçında duran toptan gol yedik, bu iki oldu" cevabını verdi.

Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan ağabeyi Fuat Buruk ile rakip olmanın nasıl bir duygu olduğuna dair ise deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ağabeyime karşı futbolcuyken de çok mücadele ettim. Onlar da uzun zamandır beraberler ekip olarak. Tabii ki daha heyecanlı oyluyor. En zoru da annem için oluyordur, her iki tarafı tuttuğu için"



"Şampiyon olmak istiyoruz"

Ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile arka arkaya zorlu maçlar oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "İlk maçımız Sivas'a karşı sonra Beşiktaş maçı var. Sporting maçına gideceğiz. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Tabii ki ligde her takım puan kaybedebilir ama biz hafta hafta gideceğiz. Bu hafa cuma günü oynadığımız için biraz daha rahatız. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Belki de önümdeki haftaya lider olmak için çıkacağız. Özellikle Sivas ve Beşiktaş maçları konsantrasyon olarak daha yüksek olacağımız maçlar olacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Biz de sonuna kadar bu yolun içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

