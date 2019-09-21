21 Eylül 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Kasımpaşa'da Quaresma sakatlandı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 21.09.2019

'in 5. haftasında ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında Quaresma, ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve yerini Pavelka'ya bıraktı.

'in 5. haftasında , evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı sert geçen mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.

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