Kasımpaşa'da Quaresma sakatlandı!

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında Quaresma, Aatif Chahechouhe ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve yerini Pavelka'ya bıraktı.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı sert geçen mücadelede Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.