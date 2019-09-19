20 Eylül 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi

Şenol Güneş Başakşehir maçında tribündeydi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.09.2019

A Milli Takım Teknik Direktörü , dün oynanan - maçının ardından bu akşam da Roma - maçını tribünden takip etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü , Roma - maçını tribünden izledi.

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