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Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi
Giriş Tarihi: 20.09.2019
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.
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