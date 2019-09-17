17 Eylül 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda 'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpte yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki idman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

, Roma ile oynayacağı maç için yarın 'ya gidecek ve TSİ 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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