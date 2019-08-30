30 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Danijel Aleksic Medipol Başakşehir'de

Danijel Aleksic Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 30.08.2019

, sezon başında 'dan 'ye olan Sırp futbolcu 'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Aleksic için düzenlenen imza törenine Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçen sezon 'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında 'ye olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. 'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



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