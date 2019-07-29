29 Temmuz 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Miguel Vieria ile anlaştı

Başakşehir Portekizli stoper ile anlaşma sağladı!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

, Portekizli stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

Son 3 sezondur ligde şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren , yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir, son olarak İspanya'da Lugo forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.

Okan Buruk'un ekibi, bu transfer döneminde Aziz Behich, Azubuike, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Enzo Crivelli'yi ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmıştı.

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