21 Temmuz 2019, Pazar
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İrfan’dan dikkat çeken beğeni
Giriş Tarihi: 21.07.2019
İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. Başakşehir'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından F.Bahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.
İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. Başakşehir'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından Fenerbahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.
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