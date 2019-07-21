21 Temmuz 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

İrfan’dan dikkat çeken beğeni

İrfan’dan dikkat çeken beğeni
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 21.07.2019

İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. 'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından F.Bahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.

İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. 'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından Fenerbahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.

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