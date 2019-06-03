03 Haziran 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yerine Chesmi

Başakşehir'de Emre'nin yerine Chesmi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.06.2019

basını, çalışmalarını sürdüren Medipol ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı

basınında yer alan haberde, 'in, F.Bahçe'ye olan 'nun yerini daha önce 'ın güçlü ekibi Al Ahli'in de transfer gündeminde yer alan Rouzbeh Cheshmi'yle dolduracağı öne sürüldü. İran 'nda 16 kez oynayan 1.90 boyundaki, 25 yaşındaki ön libero, geçen sezon 23 maçta 1 gol attı.
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