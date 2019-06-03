03 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yerine Chesmi
Giriş Tarihi: 03.06.2019
İran basını, transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı
İran basınında yer alan haberde, Başakşehir'in, F.Bahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'nun yerini daha önce Katar'ın güçlü ekibi Al Ahli'in de transfer gündeminde yer alan Rouzbeh Cheshmi'yle dolduracağı öne sürüldü. İran Milli Takımı'nda 16 kez oynayan 1.90 boyundaki, 25 yaşındaki ön libero, geçen sezon 23 maçta 1 gol attı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı