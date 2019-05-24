24 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Aziz Behich tribünde

Aziz Behich tribünde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.05.2019

’in yeni transferi , takımının ile olan mücadelesini tribünden takip ediyor.

'in 34. haftasında ile arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi 'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.
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