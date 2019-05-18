Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın maçta oynayıp oynamayacakları merak ediliyordu. İşte iki yıldızın durumu hakkındaki son bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.
İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.
Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
EPUREANU, DEMBA BA VE ARDA...
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 2 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü Demba Ba. Arda Turan'ın durumu ise kritik...
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