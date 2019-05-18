18 Mayıs 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme Emre Belözoğlu ve Arda Turan...

Başakşehir'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve 'ın maçta oynayıp oynamayacakları merak ediliyordu. İşte iki yıldızın durumu hakkındaki son bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Başakşehir tarih yazma peşinde

EPUREANU, DEMBA BA VE ARDA...

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 2 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü . 'ın durumu ise kritik...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir G.Saray maçı hazırlıklarını devam ettirdi Başakşehir G.Saray maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Başakşehir G.Saray maçı hazırlıklarını devam ettirdi Başakşehir G.Saray maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör