10 Mart 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Zirvenin sırrı ilk yarıda

Zirvenin sırrı ilk yarıda
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Şampiyonluğa koşan turuncu-lacivertliler, son dokuz maçın tamamında ilk yarıyı önde kapattı ve kalesinde gol görmedi. Avcı’nın takımı, 16 karşılaşmada bunu başardı

'de tarihindeki ilk şampiyonluğuna adım adım yaklaşan , karşısında bu sezon yakaladığı önemli seriyi sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, sarı- lacivertliler karşısında 19. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı gol yemeden kapattı. Teknik direktör 'nın takımı, son dokuz Süper Lig maçın ilk yarısında gol atmayı başardı ve kalesini de gole kapattı. BU istatistik turuncu-lacivertlilerin neden zirvede tek başına kaldığını açıklar nitelikte oldu.

Başakşehir, Süper Lig'deki 25 haftanın 16'sında ilk yarıyı gol yemeden önde kapatmayı başardı. Ligin lideri, bu 16 maçın sadece ikisinde ( ve Erzurumspor) maçlarında puan kaybı yaşadı. Başakşehir, ligde bu sezon rakiplerine karşı 1-0 öne geçtiği maçlarda Alanyaspor ve Erzurumspor'a yakalandı ve maçları 1-1 bitirerek ikişer puan kaybı yaşadı.

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