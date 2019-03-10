Zirvenin sırrı ilk yarıda

Şampiyonluğa koşan turuncu-lacivertliler, son dokuz maçın tamamında ilk yarıyı önde kapattı ve kalesinde gol görmedi. Avcı’nın takımı, 16 karşılaşmada bunu başardı

Süper Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu sezon yakaladığı önemli seriyi sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, sarı- lacivertliler karşısında 19. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı gol yemeden kapattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı, son dokuz Süper Lig maçın ilk yarısında gol atmayı başardı ve kalesini de gole kapattı. BU istatistik turuncu-lacivertlilerin neden zirvede tek başına kaldığını açıklar nitelikte oldu.

Başakşehir, Süper Lig'deki 25 haftanın 16'sında ilk yarıyı gol yemeden önde kapatmayı başardı. Ligin lideri, bu 16 maçın sadece ikisinde (Alanyaspor ve Erzurumspor) maçlarında puan kaybı yaşadı. Başakşehir, ligde bu sezon rakiplerine karşı 1-0 öne geçtiği maçlarda Alanyaspor ve Erzurumspor'a yakalandı ve maçları 1-1 bitirerek ikişer puan kaybı yaşadı.