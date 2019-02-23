Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Bursaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu'na Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek eşlik edecek.