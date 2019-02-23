23 Şubat 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Bursaspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Başakşehir - Bursaspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.02.2019

’in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında  ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR)  oldu.

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto 'in 23. haftasında bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Öğretmenoğlu'na Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek eşlik edecek.

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