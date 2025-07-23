Ay Meteoru (Meteor Moon) filmi konusu | Ay Meteoru oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Ay Meteoru filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Brian Nowak'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Ay Meteoru filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Ay Meteoru filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brian Nowak'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay Meteoru filminin konusu ne? Ay Meteoru oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AY METEORU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir meteor aya çarpar ve eksenini kaydırır… Sonrasında Dünya'nın yerçekimi ayı gezegenlerin hattına çeker. Şimdi, bir grup bilim adamı, çok geç olmadan ayın dünyaya çarpmasını nasıl durduracaklarını bulmalıdır.

AY METEORU OYUNCULARI KİM?

Dominique Swai

Alyson Gorske

Anna Harr

Emily Killian

Michael Broderick

Adam Hollick

Torrey Richardson

Chris Boudreaux

Jeff Prater

Tiana Masania

Kally Khourshid

Gary Private

Carol Kaufma

Daniel O'Reilly

Salah Boudrar

Shellie Sterling

AY METEORU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay Meteoru filminin yapım yılı 2021'dir.