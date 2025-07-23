Ay Meteoru filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brian Nowak'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay Meteoru filminin konusu ne? Ay Meteoru oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
AY METEORU FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir meteor aya çarpar ve eksenini kaydırır… Sonrasında Dünya'nın yerçekimi ayı gezegenlerin hattına çeker. Şimdi, bir grup bilim adamı, çok geç olmadan ayın dünyaya çarpmasını nasıl durduracaklarını bulmalıdır.
AY METEORU OYUNCULARI KİM?
Dominique Swai
Alyson Gorske
Anna Harr
Emily Killian
Michael Broderick
Adam Hollick
Torrey Richardson
Chris Boudreaux
Jeff Prater
Tiana Masania
Kally Khourshid
Gary Private
Carol Kaufma
Daniel O'Reilly
Salah Boudrar
Shellie Sterling
AY METEORU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ay Meteoru filminin yapım yılı 2021'dir.