Deliler Fatih'in Fermanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Osman Kaya'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Ülke genelinde çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Deliler Fatih'in Fermanı filminin konusu ne? Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.
DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Saadet Özsırkıntı
Rüzgar Aksoy
Gülşah Şahin
Çağan Efe Ak
Batın Uçan
Nur Fettahoğlu
Berat Efe Parlar
Doğan Can Sarıkaya
Yetkin Dikinciler
Kâmil Güler
Gökçe Özyol
Demet Tuncer
Hakan Yufkacıgil
Erden Alkan
Fırat Topkorur
Berkecan Akkaya
Ergin Torun
Serhan Ernak
Mehmet Ali Karakus
Uğur Aslanoğlu
Safa Tabur
Egemen Yavuz
Gürkan Kaçar
Çağatay Atasagun
Baran Öztürk
Mehmet Pala
Onurcan Kaban
DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Deliler Fatih'in Fermanı filmi 2018 yılında çekildi.