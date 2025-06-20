Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu | Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Deliler Fatih'in Fermanı filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Osman Kaya'nın yönettiği film hakkında sorgulanan Deliler Fatih'in Fermanı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Deliler Fatih'in Fermanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Osman Kaya'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Ülke genelinde çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Deliler Fatih'in Fermanı filminin konusu ne? Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Saadet Özsırkıntı

Cem Uçan

İsmail Filiz

Rüzgar Aksoy

Gülşah Şahin

Erkan Petekkaya

Çağan Efe Ak

Batın Uçan

Nur Fettahoğlu

Berat Efe Parlar

Doğan Can Sarıkaya

Yetkin Dikinciler

Kâmil Güler

Gökçe Özyol

Demet Tuncer

Hakan Yufkacıgil

Erden Alkan

Fırat Topkorur

Berkecan Akkaya

Ergin Torun

Serhan Ernak

Mehmet Ali Karakus

Uğur Aslanoğlu

Safa Tabur

Egemen Yavuz

Gürkan Kaçar

Çağatay Atasagun

Baran Öztürk

Mehmet Pala

Onurcan Kaban

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi 2018 yılında çekildi.