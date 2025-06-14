TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı, Anadolu’nun sıcak atmosferinde geçen dokunaklı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bozkırın ortasında umutla filizlenen hayallerin anlatıldığı dizide, Taner ve amcaoğullarının yaşam yolculukları, her bölümde biraz daha derinleşiyor. Gönül Dağı, sezon boyunca olduğu gibi yine izleyicinin beğenisini kazandı. Yayınlanan 182. bölümüyle sezon finaline imza atan dizi, izleyicilere hem veda hem de yeni sezona dair büyük bir merak bıraktı. Arama motorlarında “Gönül Dağı sezon finali izle”, “TRT 1 Gönül Dağı 182. bölüm izle” gibi ifadelerle aratılan diziye dair tüm detayları sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı sezon finali izle, Gönül Dağı 182. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gedelli'de Kurban Bayramı sevinci yaşanır. Taner'in dönüş yolunda kaza geçirmesi, bütün Kaya Ailesi'ni etkilemiştir. Ciritçi Abdullah, aralarındaki küskünlüğün sona ermesi için Veysel ve Ramazan'a bir görev verir.

Veysel ve Ramazan, çıktıkları yolculukta neler yaşayacaktır?

Taner ve Selma'yı aradıkları doktor ziyarete gelir. Doktor, Selma için neler söyleyecektir?

Kiraz, şarkı yarışmasına katılır. Şarkı yarışmasını kim kazanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret