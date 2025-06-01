Teşkilat 146. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 1 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 146. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Lucas'ı yakalayan Altay, düşmanların Gökpençe'ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Fakat Mathilda'nın adamlarının gelmesiyle Altay'ın işi zorlaşır. Onlar kazandıklarını düşünürken Altay'a yardım yetişir.
Kate'in planlarını öğrenen Korkut adım adım onu takiptedir. Korkut diğer taraftan da Linda'ya yakın olmaya çalışır. Ejder'in onu deşifre etme ihtimali Korkut'u riskler almaya zorlar. Hain planların tamamlanması için Türkiye'ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda'yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut'a büyük bir darbe indirmeye hazırlanır.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik