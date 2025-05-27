Mehmed:Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 47.bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 47. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 47. BÖLÜM İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kurtçu ve Hristo'nun yaralanması, sekbanbaşının şehit olması artık şehirde bir karanlık örgütün varlığını açık etmektedir. Sultan Mehmed de tüm planlarını bu örgütü ortaya çıkarmak için kurar. Agamemnon'un niyeti ise bambaşkadır. Pontus'dan gelen Yorgo'nun talimatıyla Beyazıd'ı kaçırmak. Mehmed, Agamemnon ve Nemesis'i ortaya çıkarmayı başarabilecek mi, yoksa Beyazıd, Pontus'a Agamemnon tarafından rehin şehzade olarak mı götürülecek?

Çandarlı'nın da planları tıkır tıkır işlemekte, adım adım Nemesis ve Agamemnon'a yaklaşmaktadır. Çandarlı, Sultan Mehmed'den önce bu örgüte ulaşabilecek mi? Yoksa kurduğu tertip bozulacak mı?

Boğdan Prensi üzerine gelmekte olan Osmanlı gücünün farkına varır ve Sırbistan da dâhil olmak üzere krallıkları birliğe davet eder. Ancak önüne Mara engeli çıkar. Mara'yı durdurabilmek için kardeşini esir alan Boğdan Prensi, Vlad'ın acımasız yüzüyle karşılaşır. Vlad, Boğdan Prensi'nin üstüne Sultan Mehmed'in emriyle yürür. Vlad, Boğdan Prensini durdurabilecek mi?

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SON BÖLÜM İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Selim Bayraktar

Fikret Kuşkan

Tuba Ünsal

Seçkin Özdemir

Teoman Kumbaracıbaşı