TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 47. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazandı. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 47. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 47. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı'ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur.

Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma'nın ortadan kaybolması, Saltuk'u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma'yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma'yı bulabilecek mi?

Harem'de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed ona yeni bir görev tevdi etmiş, bu sebeple Sırbistan'a dönüyordur. Harem'de de artık yeni başlangıçlar ufukta görünmemektedir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Mehmed yeni vazifeler, yeni emirler ve yeni hayallerle büyük bir yolculuğa hazırlanırken Plethon ve Notaras önderliğindeki gizli örgüt hangi kurnaz planlara girişecek, kimleri hangi zaaflarından vurarak acımasız hedeflerine adım adım yürüyeceklerdir.