Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 181. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 181. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 181. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 181. bölüm ile ilgili tüm detaylar..

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 181. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

Osman Bey kulübeyi yakanın Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Osman Bey gazabıyla Begüm ve İlbay'ın üzerine çökecektir. Peşlerine düşer. Begüm Hatun ve İlbay Osman Bey'in elinden ve gazabından kurtulabilecekler mi?

Bala Hatun'un şehadeti Söğüt'ün kalbine bir kor düşürür. Bala Hatun'un evlatları ve Kayı ahalisi yasa boğulur. Ana acısıyla yüreği kavrulan, Alaeddin, Fatma ve Orhan bu acıyla nasıl baş edecektir?

Söğüt'te Bala Hatun'un defni için hazırlıklar başlamıştır. Osman Bey bir anda gelip hazırlıkları durdurur. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı obasına defnedeceklerdir.

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)