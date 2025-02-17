SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Şubat Pazartesi 2025 - Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 17 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 17 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 22:50 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025- 22:50