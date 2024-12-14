Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan'ın yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler için o an geldi. Hafta sonu akşamlarını renklendiren ve başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar'ın yer aldığı dizinin 28. bölümü, 14 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Yalan 28. bölüm detayları...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yalan, yeni bölümünyle Cumartesi akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar'ın başrolleri paylaştığı dizide bu hafta Duru, kendisini öldürmek için kiralanan tetikçiyle burun buruna gelecek. İşte Yalan 28. bölüm özeti...

YALAN 28. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 28. BÖLÜM ÖZETİ

Alaz, Melike'nin evinde gerilim dolu bir evlilik teklifinde bulunur. Duru'nun bu teklifi reddetmesi, aşiret arasındaki eski düşmanlıkları ve intikam davası dönülmez bir yere taşıyacaktır. Hazal, Berrin'le hesaplaşır. Elindeki video Berrin için büyük bir tehdittir. Yusuf, Hazal'la yeni bir başlangıç yapmak isterken, Hazal'ın bir süre ondan uzak durmak istediğini söyleyerek, Melike'nin evine gider.

Diğer tarafta ise Alaz, aşiretin yolladığı tetikçi Alef ile karşı karşıya gelir. Alef, Duru için 'vur emri' verildiğini söyler. Tüm bunlardan habersiz olan Duru, Tuna ile büyük bir kavga yaşayarak, ayrılır. Dalgın bir halde evden çıktığında, Alef, Duru'yu öldürmek için onu bekliyordur. Zehra'nın aşiretten getirdiği haber, Melike'nin evine bomba gibi düşer. Bu intikam davası ancak, Duru'nun canına karşılık, Melike'nin canıyla son bulacaktır!

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN OYUNCU KADROSU