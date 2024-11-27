Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Annem Ankara 2. bölüm izle, Annem Ankara dizisi son bölüm izle full tek parça" konularını sizler için derledik.

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü. Zengin oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran dizinin başrolünde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur yer alıyor. Annem Ankara 2. bölüm izle | Annem Ankara dizisi son bölüm izle full tek parça sorgularına dair yanıtlar haberimizde...

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ANNEM ANKARA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zuhal ve Hasan, hastaneye yetiştiklerinde Burak'ın midesi yıkanmış, doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. Burak, babasıyla alakalı şahit olduğu gerçeği Zuhal'e anlatmaz. Ama Hasan'a karşı gözle görülür bir tepkisi vardır. Diğer tarafta Nazan'ın Hasan'dan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur. Hasan'ın ilişkiyi bitirmek istemesi Nazan'ı çileden çıkarır. Nazan, Hasan'ın Zuhal'le görüştüğünü, yeniden ailesine dönmek istediğini görünce işler karışır. Zuhal, ablası Aysel'in yardımıyla yeniden ayaklanır. Ama hayatın, Zuhal ve ailesi için başka planları vardır.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.