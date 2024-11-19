Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 25. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 25. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR 25. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip'in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar'ın üstündeki baskı artar. İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip'in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.

Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır. Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya zorlar.

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