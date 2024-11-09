Cennete Bilet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ol Parker'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cennete Bilet filminin konusu ne? Cennete Bilet oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CENNETE BİLET FİLMİNİN KONUSU NE?
Cennete Bilet, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Wren Butler, ey yakın arkadaşı Lily ile Bali'ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily'nin ebeveynleri, kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu sırada düğün hazırlıkları için Bali'de kalan Wren de hayatının aşkı ile karşılaşır.
CENNETE BİLET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Julia Roberts
George Clooney
Lucas Bravo
Kaitlyn Dever
Maxime Bouttier
Billie Lourd
Cintya Dharmayanti
Romy Poulier
Genevieve Lemon
Dorian Djoudi
Inaya Servais
Francis McMahon
Angelo Montano
Ifa Barry
Kyoko Yates
Ling-Hsueh Tang
Arielle O'Neill
Ilma Nurfauziah
Charles Allen
Casey Wright
Rowan Chapman
Isaac Priest