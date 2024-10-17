TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 149. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni sezonda 149. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 149. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 149. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ve ailesinin kaza haberini duyan Taner, telaşla hastaneye gider. İrfan ve eşi Kader ameliyata alınmıştır. İrfan yaşayacak mıdır?

Ramazan ve Behçet, yapımcıyı Asuman'ı tekrar sunucu yapması için ikna etmeye çalışır. Yapımcı yeni bir sunucuyla anlaşmıştır. İkili ne yapacaktır?

Elif, Cemile aralarındaki kırgınlık yüzünden içten içe üzülürken hastanede karşılaşırlar. İki elti tekrar barışır. Kenan'ın hastasını ameliyat masasında kaybetmesiyle neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 148. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret