Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 20. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR 20. BÖLÜM ÖZETİ
Rengin'in Bahar'ın evini alması aile içinde bütün dengeleri alt üst etmekle kalmaz aynı zamanda çok büyük bir olaya sebep olur. Seren ve Bahar bu büyük olayın etkisiyle boğuşurken Rengin'in yaptığı hata Bahar'ın çileden çıkmasına sebep olur. Efsun'un ise Seren'i, Aziz Uras'tan ayırmak için yeni planları vardır.
Sinirlerine hakim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır. Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren'i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya