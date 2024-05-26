Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Mayıs Pazar günü yeni ve 95. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 95. yeni bölümü...

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YARGI 95. BÖLÜM KONUSU

Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren…Ceylin'in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin… Olay yerine çağrılan; Ceylin'lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya… Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi! Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi… Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet… Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?

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