SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Salı - Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 16 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 02:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 02:01