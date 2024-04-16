SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor All Star 2024, 16 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 16 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 16 Nisan Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 16 NİSAN?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 16 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
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