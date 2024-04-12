SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor 12 Nisan Cumartesi kim elendi?

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Nisan Cumartesi Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2024- 02:31