SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor 12 Nisan Cumartesi kim elendi?
Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Nisan Cumartesi Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2024- 02:31
SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2024'te heyecan, 12 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 12 Nisan Cumartesi Survivor Düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star yarışmasında 12 Nisan Cumartesi günü düello oynandı. Düello sonunda elenen isim HAKAN oldu.