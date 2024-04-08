SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 Nisan Pazartesi - Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 8 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 8 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 8 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 00:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024- 00:01