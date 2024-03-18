Ben Bu Cihana Sığmazam 61. YENİ BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

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atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 19 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 61. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır. Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır.Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)