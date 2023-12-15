Yalı Çapkını 50. BÖLÜM İZLE

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 50. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 50. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 50. BÖLÜM ÖZETİ

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder. Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder. Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır. Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.

YALI ÇAPKINI 50. BÖLÜM İZLE 🎬

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