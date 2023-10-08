Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 66. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ilgaz ve Ceylin'in heyecan dolu maceralarını merak edenler Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Yargı 65. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularına karşılık Yargı dizisinin 66. ve son bölümünü haberimizde derledik...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 8 Ekim Pazar günü yeni ve 66. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 66. yeni bölümü...

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YARGI 66. BÖLÜM KONUSU

Herkes tek bir sorunun etrafında kümelenmiş, ne olursa olsun bir an önce cevabını bulmak istemektedir; "Mercan nerede?" Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Ancak çocuklarının kaybıyla mücadele ederlerken bir yandan da yan yana kalmaya çalışmak ikisi için de çok zordur. Geçmişin gölgesinin ağırlığı altında ezilen çift, sisi bir nebze olsun aralamak derdiyle birbirleriyle yüzleşecektir.

Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesine hızla giriş yapan Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in, Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, artık umutsuzluklarına dayanarak ayakta kalmayı öğrenseler de beklemedikleri bir sürpriz hayatlarındaki bütün dengeleri alt üst edecek ve herkes yeni bir sorunun cevabının peşine düşecektir.

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