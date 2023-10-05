MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 02:02
MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan yarışmacılar eleme potasına girdi. İşte detaylar...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU
MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları Eda ve Ayaz oldu.