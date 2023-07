MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 26 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 26 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef All Star'da kırmızı ve mavi takımlar arasında rekabet yoğun şekilde geçti. Yarışmacılar şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Kaybeden takımda iki yarışmacı daha eleme potasına girdi. Peki, 26 Temmuz MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 02:30