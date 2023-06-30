MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef Türkiye All Star 30 Haziran yedek kadroya giren yarışmacılar belli oldu! MasterChef All Star yedek kadro belli oluyor

Ekranların sevilen yarışması Masterchef All Star'da heyecan sürüyor. Zorlu yemek yarışmasının 30 Haziran 2023 tarihli bölümünde 15 kişilik ana kadrodan sonra yedeklerin kim olacağı belli oldu. Masterchef All Star yedek kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar, daha sonra elenen yarışmacı yerine girebilecek. Bu noktada bu akşam Masterchef kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte Masterchef All Star yedek kadrosu hakkında detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023- 01:30